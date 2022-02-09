美系外資出具最新報告，持續看好ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)未來3年營運均將強勁成長，認為今年以來股價拉回為伺機布局良機，維持「加碼」評等，欣興及南電目標價分別調升至270元、650元，景碩則維持300元不變。

ABF載板三雄昨（8）日股價已見明顯回神，今（9）日表現持續強勁，由欣興飆升7.54％至221元領軍，景碩勁揚5.24％至221元居次，南電亦上漲3.75％至525元。三大法人昨日買超南電283張，欣興及景碩則分別賣超1112張及641張。

美系外資指出，先前的供需分析顯示ABF載板供需缺口今年將較去年略減，但最新分析顯示供需缺口達17.1％，較去年的16.6％略有擴大，原因之一為晶片短缺導致去年需求遞延至今年。不過，2023～2025年供需缺口預期仍將維持逾10％水準，售價可望維持高檔。

美系外資表示，ABF載板短期需求持續強勁，欣興、景碩、南電目前稼動率均滿載，使首季平均售價略優於預期。BT載板及PCB等其他業務則在上半年出現典型的季節性修正，但預期首季將為今年谷底並持續改善，一旦晶片短缺趨緩，下半年可望出現強勁需求。

美系外資指出，在基本面未見惡化狀況下，ABF載板三雄股價年初迄今下跌13～17％，遜於加權指數的下跌3％。但ABF載板三雄去年第四季營收表現優於預期，且近期ABF載板首季售價持續提升，鑒於宏觀經濟因素考量，認為股價修正與獲利了結有關。

然而，鑑於未來幾年的需求可見度良好及獲利成長強勁趨勢，美系外資看好ABF載板三雄未來3年營運均將維持強勁成長，認為目前對ABF載板三雄獲利了結仍為時過早，近期股價拉回為布建投資部位創造良好契機。

美系外資預期，ABF載板三雄2020～2023年營收年複合成長率（CAGR）將達22％，遠優於2017～2020年的10％，亦高於先前預期的20％。獲利年複合成長率則可望高達75％，亦優於先前的63％。

美系外資預期，欣興、南電、景碩明年獲利與2020年相比，將分別成長約4倍、6.3倍、13.4倍，均優於先前預期的約2.8倍、5.5倍及12倍。

在今明2年獲利成長帶動下，美系外資對欣興、景碩、南電維持「加碼」評等，將欣興及南電目標價分別自240元、630元小幅調升至270元、650元，景碩目標價則維持300元不變，意味股價分別擁有33％、36％、48％的潛在上漲空間。