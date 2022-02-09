一零四(3130)旗下104人力銀行統計，虎年開工第二天(2/8)，線上徵才企業已超過4.3萬家，比去年同期(年後開工第二天)增加9000家，增幅達26％，也比農曆年前最後一個上班日(1/28)增加11％。在工作機會方面，截至2月，104人力銀行線上工作數達87.2萬個，創史上同期新高，比去年同期增加17萬個，年增幅達24％，今年企業搶才熱潮，明顯勝過去年。

根據104人力銀行統計，目前工作數最多的五大產業為：電子資訊、軟體、半導體業；住宿、餐飲服務業；一般製造業；批發、零售、傳直銷業；一般服務業。其中，「電子資訊、軟體、半導體業」連摘三金：單月工作數18萬個、年增數4.2萬個、月增數2000個。雖然有疫情干擾，但住宿、餐飲服務業已經從谷底攀升，2月工作數達14.7萬個，年增2.8萬個。

求職者方面，開工第一天，單日主動應徵的求職者次數是今年以來(不含農曆年假)平均單日的2倍。今年以來(不含農曆年假)，主動應徵者的身份別，在職中「騎驢找馬」轉職占比達45.6％，創3年同期最高。單看2月(含年假及開工第一天)，騎驢找馬轉職占比升高到47.2％，高於去年2月的45.4％。