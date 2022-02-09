旺宏(2337)去年獲利年增125%，EPS達6.48元，改寫26年來新高。旺宏總經理盧志遠，看好今年所有產品線表現，其中仍供不應求的NOR Flash市場看不到烏雲，第一季毛利率向上在望。投顧法人指出，旺宏2022年營運展望維持樂觀基調，給予「增加持股」投資評等。另一家本土法人也表示，樂觀看待高密度NOR Flash業務後市隨5G、Server、車用需求而成長，旺宏獲利優於預期，建議逢低佈局。旺宏股價表現冷淡，觸及月高點後持續平盤橫盤游走。

旺宏周三股價表現冷淡，一度觸及42.4元之一個月高點後，持續平盤沉浮。周二外資、自營商轉買超，獲三大法人聯手買超。DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)持續開高走高，雙雙上漲逾1%。

摩根士丹利在1月法說後、春節前出示報告，認為旺宏今年下半呈未知數，且NOR Flash漲勢有限，給予「減持」評級，目標價33元。

投顧法人針對旺宏第一季展望指出，由於工作天數的影響加上ROM產品仍處於傳統淡季，因此，旺宏預估營收將呈現季減，但年增率仍將維持成長趨勢，且毛利率較低的ROM產品比重下降，有利於產品組合轉佳，預期本季毛利率將有續增空間。投顧法人指出，展望2022年，旺宏經營管理階層看好整體營運展望仍維持樂觀基調，尤其表示目前NOR Flash市場看不到烏雲，認為同業擴產幅度有限，預期NOR Flash將維持供不應求，價格仍將持續上漲。

旺宏2021年營收首破500億元，為505.73億元，年增27.06%，續寫年度歷史新高紀錄，營業毛利210.5億元，年增57%，營業毛利率41.6%，年增7.9個百分點，稅前淨利133.28億元，年增128%，本期淨利119.63億元，年增125%，基本每股盈餘6.48元，相較前年2.9元顯著提升。