2022年首季進入傳統淡季，成霖(9934)受運價與原料成本居高不下的影響，首季業績保守以待。今年全年度代工業務客戶訂單雖然減少，但受惠自有品牌受惠美國新屋銷售與新屋開工成長帶動下，法人看好，獲利仍可微幅成長。

成霖營收主要分成北美地區、歐洲地區與其他。在北美地區主要有自有品牌Gerber、Danze by Gerber與代工為主。2022年在整體美國新屋開工維持高檔水準，有助北美地區陶瓷與五金產品出貨持續成長，法人預期，成霖北美區2022年營收將維持成長腳步。

歐洲地區業務成霖主要以歐洲PJH與代工業務為主。法人指出，2022年，在代工業務訂單微幅減少情形下，營收將面臨微幅減少的局面，衰退幅度約在1%左右。

展望2022年全年度，成霖在自有品牌受惠美國新屋銷售與新屋開工成長帶動下，雖有代工業務受到客戶訂單減少的干擾，但在交互銷下，營收及獲利可望都維持成長的腳步。