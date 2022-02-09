8日深夜確定離開P. League+高雄鋼鐵人的外援塔克（Anthony Tucker），9日上午與T1聯盟台中葳格太陽達成加盟協議，葳格太陽總經理汪蔚傑直呼，塔克是上天掉下來的禮物，球隊已準備好迎接他的到來，效力過基地在中部的福爾摩沙台新夢想家的塔克，也很開心回到中台灣。

塔克上季效力PLG福爾摩沙台新夢想家，本季披上PLG擴編新隊伍高雄鋼鐵人戰袍，近日在社群網站分享自己上季效力夢想家的回顧，加上退追PLG及鋼鐵人官方粉專，許多網友猜測他將離開鋼鐵人，8日深夜鋼鐵人發布新聞稿，表示打完三分之一賽程，塔克因和球隊整體球風未能確切融合，球隊只能忍痛割愛。

9日上午台中葳格太陽即發布塔克加盟訊息，葳格太陽總經理汪蔚傑透露，其實早在組隊前就曾與塔克接觸，但當時晚了一步，現在又有機會與他合作，簡直是上天掉下來的禮物，「這麼好的球員被釋出讓我難以想像，所以這次我們不能再錯過！」

塔克回應，自己非常喜歡台中這座城市，「之前在台中生活的經驗讓我感覺非常舒服自在，當我知道有機會與台中葳格太陽合作，我簡直覺得太不可思議了！很高興能再回台中，很想在這裡打球給大家看，我迫不及待要上場了！」

塔克在2017-18球季效力於ABL東南亞職業籃球聯賽忠信功夫，該季奪得最佳外援、年度最佳球員、年度第一隊等3大獎，隔年更寫下平均每場25.3分、9.9助攻、5籃板的優異數據，隨後轉戰夢想家，與中台灣結緣，如今正式加盟葳格太陽，再度重返中部。

葳格太陽近來寫下5連勝佳績，但汪蔚傑認為球隊仍有許多不足的地方，他看好塔克的加入能補齊球隊不足之處，球隊會善用他的長處，相信他會協助球隊整合、進步到更高的地方。