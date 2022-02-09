家用縫紉機龍頭大廠伸興工業去年銷售台數及合併營收雙雙飆史上新高而墊高比較基期，塞港問題未解，今年營運轉趨保守。本土法人9日出具最新報告卻認為，伸興今年銷售台數雖比去年衰退，但調漲報價及新台幣匯率升值趨緩，認列匯損減少，今年合併營收及獲利，雙雙優於去年，預估今年可賺一個資本額。

法人出具報告指出，伸興2021年訂單雖然滿載，越南廠2021年第三季受疫情影響，降載生產，產出受限制，加上原物料成本增加而侵蝕利潤，營收雖然成長，獲利卻衰退。伸興2021年營收77.26億元，年成長10.02％，預估營業利益6.78億元，年減43.07％，稅後盈餘5.14 億元，年減38.24％，第四季虧損，全年EPS從第三季9.07元降至8.50元。法人報告提到，伸興保守預估，2022出貨將年減4％～6％，不過伸興已向客戶調整售價，加上業外匯損減少，可望帶動2022年獲利成長。法人預估，伸興2022年營收77.50億元，年增0.31％，預估營業利益7.26億元， 年增幅7.19％ ，稅後盈餘6.05億元，年成長17.6％，EPS可回升至10.0元。

儘管伸興越南廠2021年11月產能恢復至疫情前的七成，12月底回升至85％，今年元月產能恢復至封城前的九成多，產線也恢復加班趕工。2022年上半年部分機型仍得由大陸廠支援，下半年越南當地疫情如果獲得控制，轉由大陸廠支援生產的機型，會恢復由越南廠生產。

伸興考量2021年墊高基期，塞港問題尚未獲得解決，2022年營運轉趨保守，現階段，預估與2021年相當或略少。