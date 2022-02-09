搶開工商機，Uber Eats針對上班族推出精選咖啡買一送一優惠活動，優饗方案和雙享方案會員可再享整筆訂單75折優惠，一杯路易莎美式黑咖啡只要25元左右，並且不需要到門市排隊，香氣滿溢的咖啡用 Uber Eats App 一鍵下訂，即可悠閒地迎接第一天。

Uber Eats 也公布消費者最愛的外送咖啡飲品排行榜，並分享熱門訂購的咖啡飲品、口味偏好等選擇讓消費者參考嚐鮮。此外，為迎接下週情人節及元宵節到來， Uber Ears 優市 將於2月11日至2月17日推出期間限定專區，不僅首度開賣情人節花束，更嚴選21款巧克力、8款蛋糕、6道情人節食譜、8款元宵湯圓供消費者選購，並於2月11日至2月15日推出75折快閃優惠活動，讓消費者24小時都能隨點即送，傳情送愛即時超值。

Uber Eats 平台上目前有超過25000種咖啡品項，盤點2021年消費者在 Uber Eats 上點購的咖啡量足足可以容納兩個標準游泳池，咖啡已經媲美珍珠奶茶，成為平台上最熱門的前三大飲品。根據平台消費者最愛的咖啡飲品前五大熱門排行榜，可以看出牛奶基底和單純黑咖啡已經各佔一半的排名，其中「路易莎」咖啡拿鐵拿下冠軍寶座，接續為「85度C」拿鐵咖啡、「CAFE!N」冠軍黑咖啡、「cama cafe」經典黑咖啡、「彼得好咖啡」拿鐵咖啡，其中品味與潮流兼具的 CAFE!N 更是異軍突起的咖啡品牌。

Uber Eats 也發現近年不少新興品牌竄紅成為消費者的熱門選擇，像是訴求經濟實惠的「彼得好咖啡」、主打中杯價大杯量的「咖啡深藏」、講求親民價格及科技與咖啡結合的新加坡人氣咖啡店「Flash Coffee」、烘豆師曾獲台灣烘豆冠軍的「黑沃咖啡」、創辦人曾獲北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍的「Fika Fika Cafe」、拿下WBC世界咖啡大賽冠軍的「興波咖啡」、於日本名古屋發跡的日系「客美多咖啡」等，顯見消費者在選擇咖啡飲品時，已不僅單單追求口味上的喜好，品牌特色、經濟實惠等也成為重要的考量因子。

Uber Eats 觀察，台灣消費者仍是以義式拿鐵咖啡為主流選擇，但這幾年手沖單品、特殊調味咖啡也越來越受消費者歡迎，點購手沖咖啡的消費者中有5成偏好「莊園咖啡」，其次有3成消費者喜愛「耶加雪菲」，而後是曼特寧、哥倫比亞、藝伎。此外，咖啡的調味變化越來越多元，以「焦糖咖啡」最受普羅大眾喜愛，第二名則是「檸檬咖啡」，其他特殊口味像是榛果、海鹽、抹茶、豆漿、蜂蜜咖啡等也相當吸引嚐鮮族。Uber Eats 從咖啡飲品的調整選項中發現，部分消費者會選擇將拿鐵咖啡中的全脂鮮奶，指定更換為「燕麥奶」或「低脂奶」，在享受咖啡香氣同時也更往健康飲食靠攏。而從消費時段來看，早上5點至8點訂購咖啡外送的早起鳥兒，偏好美式黑咖啡，其他各時段則普遍偏好義式拿鐵咖啡。

迎接開工，Uber Eats 虎哩元氣滿滿！消費者於2月9日至2月22日期間，在 Uber Eats 上訂購路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE、台中的 Lokal Coffee 等餐廳合作夥伴的指定品項，即享拿鐵咖啡、美式咖啡等買一送一優惠。此外，加入優饗方案及雙享方案好康再升級，優饗方案及雙享方案會員獨享輸入優惠序號【咖啡七五】，即可享2次整筆訂單再75折優惠（單筆最高折抵50元）。舉例來說，上班族訂購路易莎美式黑咖啡買一送一只要65元，加入成為優饗方案或雙享方案會員再享75折優惠，平均一杯路易莎美式黑咖啡只要不到25元，即可元氣滿滿地迎接開工挑戰。

農曆春節過後馬上迎來情人節及元宵節，24小時線上超市 Uber Eats 優市 將於2月11日至2月17日打造期間限定情人節及元宵節專區，祭三大攻略助攻消費者擄獲情人芳心。

攻略一：3款花束、21款巧克力、8款蛋糕隨點即送Uber Eats 優市將於2月11日當日首度開賣限量300組單支鮮玫瑰及乾燥花束，更精選GODIVA、Hersheys、明治、金沙等21款熱門巧克力，及布列德系列的比利時巧克力珠寶盒、厚芋泥珠寶盒等8款蛋糕，隨點即送讓傳情送愛更即時。

攻略二：6道情人節食譜準備好，食材一站購足。為讓消費者在家DIY料理更簡單上手，Uber Eats 優市將推出生巧克力、甜蜜蜜草莓奶油蛋糕、愛心莓果夾心餅乾、草莓盒子蛋糕、水果巧克力塔、單身歡樂派對杯等6道情人節限定食譜及食材專區，做給情人或自己吃都行，食譜、食材一次備齊。

攻略三：8款元宵湯圓一起吃，加倍甜蜜蜜今年情人節與元宵節僅相隔一天，和情人一同享用熱呼呼的湯圓，花生、芝麻、流沙、鮮肉等鹹甜口味任選，還可搭配甜酒釀、黑糖、八寶粥。

Uber Eats 優市將於2月11日至2月15日推出快閃優惠活動，消費者透過 Uber Eats App 訂購優市商品，單筆消費滿250元，輸入優惠序號【心中只有你】，可享1次75折優惠（單筆最高折抵120元）；首次於 Uber Eats 優市訂購商品的消費者，單筆消費滿200元，輸入優惠序號【來點甜蜜蜜】，可享1次7折優惠（單筆最高折抵150元）*，鮮花、巧克力、蛋糕、湯圓、DIY食材24小時隨點即送到家，濃情蜜意滿點。