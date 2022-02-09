資深影星常楓今天(2/9)突傳出逝世消息，他在大年初六也就是2月6日，於家中安詳辭世，享耆壽98歲，對於這位圈內眾人暱稱為「常爸」的大前輩的離開，演藝圈人士無不傷痛，而他即使高齡仍戲約不斷，去年跟大導蔡明亮合作的電影《月亮樹》，則成了他的最後遺作。

「影壇長青樹」常楓離世，讓許多後生晚輩感到不捨，50年代出道的他，始終在戲劇圈打拚，無論在電視圈還是電影圈，都是台灣民眾熟知的熟面孔，即便常楓一度因年歲漸長而息影長達20年，於2019年才正式復出，接拍了秦海璐所執導的電影《拂鄉心》，但卻是寶刀未老，當年常楓以96歲之姿，拿下「上海國際電影節金爵獎」最佳男主角獎殊榮，刷新影壇最高齡獲獎紀錄。

導演蔡明亮去年與常楓首度合作拍片，直言欽佩這位老戲骨大前輩，說他是越老越瀟灑。(中時資料照片)

2020年底，常楓接拍蔡明亮的紀錄短片《月亮樹》，這是兩人第一次合作，透過鏡頭凝視「月亮歌手」李珮菁與影帝常楓，展現其獨特的影像美學與人文關懷，楊貴媚表示拍攝時常爸狀態不錯，連拍幾小時都沒喊累也無怨言，充分展現專業演員的敬業精神，蔡明亮導演也表示，常爸是貨真價實的老戲骨，活到老演到老，雖然本片僅是拍著常楓走路的模樣，但一鏡都拍攝很久，其實對高齡98歲的常楓還是相當費力的，但他都盡力配合，撐到喊卡才會停下，讓蔡明亮非常欽佩。

常楓年近百歲，演藝生涯超過半世紀，大導蔡明亮表示他是自己非常景仰的影壇前輩，「他幾乎將一生奉獻給演藝世界，一路走來，已成為時代的典範」，蔡明亮更形容，常楓就像一棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」，也因此才發想了在這部短片中，拍攝常楓走路的樣子，而這部片也成了常楓的最後遺作。