在美國出生、代表中國大陸出賽的谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽中奪得金牌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國出生、代表中國大陸出賽的「青蛙公主」谷愛凌（Eileen Gu）昨（8）日在北京冬季奧運奪金後，數千萬人在微博上討論她、恭喜她，導致微博伺服器一度崩潰，無法顯示內容。

18歲滑雪選手谷愛凌昨日在自由式滑雪女子大跳台決賽中的最後一跳突破自己，首度完成空中轉體4圈半1620的超高難度動作，獲得94.5高分，拿下總分188.25，以些微差距擊敗法國好手勒德（Tess Ledeux）的187.50摘金。

谷愛凌（Eileen Gu）奪金後開心表示是人生中最棒的時刻。（圖／美聯社）

谷愛凌奪金後表示，「這是我一生中最棒的時刻，最快樂的時刻、最快樂的一天。」

「就算我沒有成功，我也感覺能向全世界傳遞訊息，希望鼓勵更多女孩打破自己的界線」，她說，「這是我最後一跳的最大目標，我提醒我自己要盡興、享受這一刻，無論如何，我很感激甚至能有機會來到這裡。」

CNN指出，谷愛凌在加州出生、長大，父親是美國人，母親是中國人，她在太浩湖（Lake Tahoe）山邊滑雪中長大，並且在15歲拿下第一面世界盃獎牌。不過谷愛凌在19歲決定披上中國大陸的戰袍，代表大陸出賽，自此成為大陸奧運雄心的非官方代言人。

谷愛凌奪金後大陸網友歡欣鼓舞，微博10大熱門搜尋主題中有7個和谷愛凌有關，谷愛凌擁有260萬粉絲的微博帳號30分鐘內湧進超過9萬筆留言。

谷愛凌奪金等相關標籤1小時內獲得超過3億次瀏覽量，由於一下子湧入太多用戶，導致微博伺服器崩潰，一度無法顯示內容，微博出現「服務器有點累，需要喘口氣」的畫面。

在美國出生、代表中國大陸出賽的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽中奪得金牌。（圖／美聯社）

大陸官方也「不尋常地」迅速恭賀谷愛玲，中國共產黨北京市委、北京市人民政府發布賀電，指出谷愛凌「以完美的發揮、出色的表現，為中國體育代表團奪得一枚寶貴的金牌，為國家贏得了榮譽」。

谷愛凌（Eileen Gu）8日奪金後的記者會。

CNN也指出，雖然谷愛凌為大陸出戰，但目前仍不清楚她是否放棄美國公民身份，大陸並不接受雙重國籍身份。谷愛凌從未公開談論自己的美國公民身份，不過奧運官網上一篇1月份的文章提到她具有雙重國籍。

報導指出，昨日奪金後，谷愛凌在記者會上被多次問及她是否仍是美國公民，不過每一次她都閃避問題，回應在美國她感覺自己是美國人，在中國就感覺是中國人。