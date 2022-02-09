國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台合作舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，即日起至5月9日開放報名，比賽獎項總價值高達87萬元，打造不一樣的反毒教育模式，為下一代創建安全無虞的無毒校園。

根據聯合國2021年的全球毒品報告中指出，過去10年中使用毒品人口由2.26億人攀升至2.75億，大幅增加22％，主因為全球人口增加與毒品年輕化趨勢，顯示兒童與青少年毒品防治已刻不容緩。

「事前預防」是減少毒品使用的首要策略，其中最有效的方式是邀請學子積極參與家庭、學校與社區，建立全面的社會安全網。國泰反毒英雄爭霸賽今年邁入第3屆，藉由電競結合反毒教育的新穎方式，在高、中、小學引發迴響，每年皆有超過萬名學子報名參賽。

國泰金控表示，今年賽制首度推出全新「共學組」，邀請家長或老師一起與孩童組隊參賽，透過家庭與學校的雙倍力量，共同串起零死角反毒防護網！共學組由國立台師大教授郭鐘隆策畫的情境題，經由教育部國教署審核，期望透過賽事為家長與孩子搭起更良善的溝通橋樑。

今年活動也祭出多項好禮，除了PaGamO推出的全新電競隱藏版地形「知識之塔」將由各年級總決賽前3名獲得，報名總數達1萬5千人再加碼抽出50位幸運得主！除此之外，Acer與LINE也第二度加入反毒電競行列並提供精彩好禮，包括LINE FRIENDS人氣商品、Acer Aspire 1輕薄筆電、翻轉觸控筆電等超豐富大獎！

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