《華燈初上》「潘文成」楊祐寧個性講義氣卻暗藏不為人知的一面。（Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》楊祐寧（右一）、章廣辰（左一）、修杰楷（中）將牽扯出警政系統的秘密黑幕。（Netflix、百聿數碼提供）

「愛子」郭雪芙在第三部預告中疑遭設局遇險。（Netflix、百聿數碼提供）

「羅雨儂」林心如在第三部將遭逢人生最大難題。（Netflix、百聿數碼提供）

Netflix攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》掀起討論狂潮，成功締造台劇類型的嶄新高度，今（9）日終於公開第3部正式預告，並正式宣布第三部壓軸8集將於3月18日下午3點上架。總製作人林心如表示：「為了堅持最高品質，第3部讓大家久等了，謝謝全球劇迷們的支持與等待，相信成果不會讓大家失望的。」

在第2部最後驚人的故事反轉後，《華燈初上》第3部預告直指以潘文成（楊祐寧飾）為首的警政系統的黑幕，與女主角林心如、章廣辰、修杰楷等人將牽扯出更大的謎團，隨著命案的偵查，真相將層層揭露，而「光」小姐們面對生死存亡的人性爭鬥，也將故事推向高峰。導演連奕琦表示：「第3部的最大亮點就是每個人精湛的演技，不需要更多的客串，因為所有人的演技大爆發，光看他們的反轉都來不及了。」

林心如飾演的羅雨儂在第3部正式預告說道：「這個世界上每個人都有自己想要保護、想要得到的東西。」然而一直在身邊保護著她的潘文成（楊祐寧飾），卻可能暗藏不為人知的另一面，楊祐寧表示：「在那個時代背景與環境下，當時刑事組警察的角色本來就是遊走在黑色與白色之間的灰色地帶，潘文成面臨選擇上的難題，也算是時勢所逼，我覺得人有時候就是會在這些無奈當中長出另外一種樣子。」第2部結尾時停在阿達（章廣辰飾）的雙眼讓觀眾震驚，加上第3部預告暗示葛檢察官（修杰楷飾）的介入，警政系統的崩壞與否，即將引爆第3部精彩劇情走向。

林心如與楊祐寧4度合作，默契不在話下，劇中羅雨儂與潘文成的個性都非常講義氣、直來直往，很容易被對方吸引，對此楊祐寧表示：「我跟心如有很多場戲都是很開心、很過癮的，這一次我們的角色彼此針鋒相對的同時，也存在曖昧，情感上的處理會更豐富、更有層次，包括在審訊室裡、在『光』化妝室裡，都讓我覺得她的每一個眼神都在出招。」林心如則說：「兩人的感情在後面的劇情裡一絲絲建立起來，也許就是同路人互相依靠的感覺。」預告中一幕羅雨儂無奈看著潘文成說著：「這就是你要的人生」，也讓兩人的發展更霧裡看花。

第2部跳槽到吳慷仁旗下的郭雪芙，在第3部預告中疑遭設局，「光」的小姐們脫下光鮮亮麗的外表，其實都有著不堪的過去或不可告人的秘密，隨著命案調查的抽絲剝繭，對應著小姐們勾心鬥角的暗黑生存，將故事推向高潮，更呼應了預告裡媽媽桑吳慷仁所言，「就因為我是人，我也要生存」。而女主角羅雨儂也即將遇上生命中最大的難題，林心如表示：「除了死別，還要面臨生離，我覺得這是最痛的地方，她只能一步一步地獨自面對失去的一切。」

根據FlixPatrol網站數據統計，《華燈初上》第1、2部不僅在台灣Netflix累計蟬聯35天Top 10榜首，在香港、新加坡、越南、馬來西亞、希臘、土耳其都進榜告捷，隨著第3部上線，將有英語、巴西葡萄牙語、西班牙語、泰語，4種語言配音選項，將華語內容推向國際。