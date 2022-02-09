感性文字流露微微「綠光」！1名男大生與女友交往半年，他承諾對方若真的懷孕就會娶對方，沒想到女友日前說真的懷孕了，他卻動念想分手，並說真的沒有能力養小孩，最後在PO文中不斷向女友道歉「對不起說了那麼多承諾，對不起我無法負擔這突然變化，對不起我還是處男」，網友看到最後1句話傻眼了。

該男大生在Dcard上發文表示，他與女友交往半年，起初就有承諾若女友意外懷孕，他會擔起責任娶女友，他說女友年紀比他大，現在已在醫美診所做助理，工作環境很少有男性，收入也穩定，讓他較放心，但沒想到日前女友卻向他說真的懷孕了，驗了2次確定懷孕。

男大生與女友交往半年，他承諾對方若真的懷孕就會娶對方，沒想到女友日前說真的懷孕了，他卻說真的沒有能力養小孩，自白文章中的最後1句讓網友傻了。（翻攝自Dcard）

該男大生說，當下得知時心情很沉重，「我想起我說的話，原來是這麼沈重的負擔，對一個學生來說，完全沒有工作能力的我，要養一個孩子何其困難」，他坦承心中只有1個念頭－希望對方墮胎，最後在PO文中向女友說了好幾聲對不起，「對不起說了那麼多承諾，對不起我無法負擔這突然的變化，對不起我還是處男」。

其他網友則留言「流露感情的文字從純潔的白色漸漸變成有了生命的綠色，而最後一行字綠的讓人發抖」、「看完前面原本都想開罵了，結果最後一句」、「就分手啊，那麼想當不勞而獲的爸喔」、「這是幻想文吧？有人會在還沒發生關係前，就先說懷孕了就結婚這種話嗎？」、「創作文吧」。