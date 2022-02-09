絲襪套頭是綜藝節目中常見的搞笑橋段，但英國劍橋大學和美國研究人員在做如何提高口罩防病毒有效性時發現，將絲襪套在口罩外配戴和標準口罩戴法相比，可降低新冠病毒的吸入量達7倍之多。

劍橋研究指出，口罩上套絲襪能減少病毒吸入數量。（圖／取自PLOS ONE劍橋大學研究）

據《每日郵報》報導，英國劍橋大學的科學家與美國研究人員一起進行了一項研究，研究如何提高口罩在預防新冠肺炎病毒的有效性方案，過程中他們將外科口罩與KN95口罩搭配7種不同的方法，包括將耳掛繩打結、將口罩兩側貼上布膠帶、用橡皮筋綁成口罩支架、急救紗布包住頭、用紗布塞住多餘空隙，以及在口罩外套上一層絲襪等，測試口罩與臉部的密合度。

受試者依各種方法分別進行了7分鐘的實測，模擬交談、點頭、轉頭、深呼吸等日常活動，研究結果顯示，最有效的方法是將絲襪包在口罩外面，可將KN95口罩的密合係數提高至27.7，用於外科口罩則可提高至7.2，整體來說相較於標準口罩戴法，最高可減少病毒微粒吸入量達7倍。

然而在口罩外套上絲襪雖然有效，但受試者卻感到非常不舒服，測試中還發生過測試者將絲襪套在臉上時絲襪直接破掉的情況。研究人員也認為，人們不太可能長時間堅持套上絲襪。