馬術教練曾瑞堂轉任五股動保員，半年讓7隻毛寶貝找到新家（動保處提供／戴上容新北傳真）

曾任馬術教練的曾瑞堂，半年前到五股動物之家擔任動保員，他靠著訓練馬匹的經驗，在平日動物救援、捕蜂捉蛇工作之餘，訓練等待收養的毛寶貝，毛寶貝經由他調教後乖巧聽話許多，動保處統計，半年來，由他訓練後成功認養出所毛寶貝已有7隻左右，成效卓著。

曾瑞堂領有馬術教練C級執照的訓練師，他興趣相當廣泛，特別喜歡與動物相處，因此來應徵五股動物之家動保員工作。曾瑞堂表示，其實馬匹跟犬隻訓練，很多方面都非常雷同，兩者運動量都很大，且牠們都很聰明，對於人類訓練反覆幾次就可學會等。

曾瑞堂說，其實馬跟狗是一對密不可分的好朋友，以前在馬廄常看到狗將草塊刁回馬廄讓馬進食，冬天也常靠在一起取暖，甚至馬隊外出工作時，狗也會在旁充當護衛犬，而自己其實很喜歡這樣的環境，動物經由他的訓練後，看到牠們成功認養找到幸福，真的很開心。

動物之家獸醫師林洋演表示，曾瑞堂非常了解動物的習性，利用工作之餘訓練動物，一次就是一兩個鐘頭，他也獨創許多訓練方法，更時常向動物之家駐地的訓犬師討教訓練方法，許多毛寶貝因為他而變得溫馴乖巧，受到認養人的青睞，成功找到新家。

新北市動保處表示，動保員曾瑞堂善用自己專長來訓練毛寶貝，也很投入動物訓練的工作。其實訓練動物是相當重要，毛寶貝經由訓練後，可以更快適應社會化，進而進入家庭。新北市長久以來宣導領養不棄養，期許每隻流浪動物都能找到家，動保員以友善態度、專業技巧來訓練動物，也期待更多流浪動物找到幸福。