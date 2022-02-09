大陸環球網9日報導，英國首相強森當地時間8日在倫敦會見來訪的立陶宛總理席莫尼特。路透社報導，強森在會談上表達了對立陶宛的支持，聲稱對中國的貿易行為感到失望。環球網引述陸外交部此前回應，對於立陶宛試圖拉攏其他國家的行為，提醒有關國家明辨是非，警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖。

根據英國政府官網8日公布的會談新聞稿，強森向立陶宛總理席莫尼特表示對中國「脅迫性貿易行為」感到「失望」；後者則對英方在世貿組織就此糾紛上的支持表示「歡迎」。此外，二人會談也涉及「俄羅斯入侵烏克蘭」話題，聲稱對此表達「關切」。

上月27日，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯發表聲明，稱已就陸針對歐盟成員國立陶宛採取的「歧視性」貿易做法向世貿組織提起了訴訟。陸外交部發言人趙立堅同日回應稱，中方一貫按照世貿組織規則行事。「我們提醒歐盟方面明辨是非，警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖，勸導立陶宛同歐盟其他成員國一樣，履行同陸建交時所作的政治承諾。」

環球網評論，最近，英國等國不斷在立陶宛問題上攪渾水。路透報導，英國國際貿易大臣7日發推文聲稱，英國將要求以「協力廠商」身分加入歐盟在世貿組織就中方措施開展的磋商，「以確保我們共同反對經濟脅迫」。

環球網報導，立陶宛外長藍斯柏吉斯8日還前往澳洲訪問，訪問前受訪稱，主要議題是立澳如何互助，應對中國「脅迫」和貿易制裁。對此陸外交部發言人趙立堅重申，中立關係出現問題，是非曲直十分清楚。中方為維護自身正當權益和國際公理作出正當反應，完全合理合法。中方一貫按世貿組織規則行事，所謂陸「脅迫」立陶宛的說法純屬無中生有。立陶宛應停止混淆是非、惡意炒作，更不要妄圖拉攏其他國家聯合反中。