農曆春節剛過，許多民眾收到長輩給的紅包，年終獎金也剛到手，要如何規劃存款才最聰明？LINE Bank提醒民眾盤點手頭上暫時不會動用的資金，追求穩定獲利、小錢變大錢，可以考慮簡單優利、無須完成繁瑣任務的LINE Bank「定期存款」，享有存款優利1年期1.10%、2年期1.20%，紅包錢新臺幣100元就能起存，每筆最高可存100萬元，最多開立三筆定存帳戶。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「年後手上的年終獎金、紅包錢，選擇一家最適合你的銀行，能夠快速幫你開啟一年的理財規劃。LINE Bank是一間『掌上』銀行，經過金管會發給銀行執照，並且加入中央存款保險公司，能將繁重的實體銀行營運、人力成本，化做優惠回饋給每一位用戶，用戶存錢至LINE Bank可盡享優利存款、轉帳優惠、刷卡回饋、優利貸款等優惠。」

LINE Bank也針對有大額存錢目標的用戶，提供「夢想帳戶」，存款人可先將手頭上的紅包、年終獎金存下來，再分階段穩步存下儲蓄，享受三階段加碼優利，2年期階梯式加碼優利可達1.62%。「夢想帳戶」最高存款目標可設到300萬元，存期可彈性設在4到24個月之間，扣款日期還能任選。

LINE Bank存款服務的用戶，在成功開戶後，能透過其他銀行的網路銀行、ATM，或利用全台灣提供跨行現金存款服務的ATM存入款項。無論是高利活存、定存都各有優點，根據自己的目標和需求選擇最適合的存款方式。LINE Bank建議，根據自己的人生階段、理財需求，可區分成生活開銷、備用金、穩定儲蓄、圓夢基金等各種存錢目標，並分別將錢存入不同的LINE Bank帳戶當中，往圓夢目標邁進。

倘若急需用錢，來不及等待財富慢慢累積，LINE Bank也提供用戶優惠的個人信貸方案，凡是於2022年2月1日至2月28日間，完成申貸並成功撥款的用戶，即符合2月推出的「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動資格，每人一次機會，LINE Bank將抽出10個幸運獲獎名額，幸運兒每人可獲得現金1萬元。