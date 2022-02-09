俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述國防部說法指出，6艘俄國軍艦正從地中海朝向黑海航行，將進行海軍演習；並說這是預先計劃好的軍事資源調動。

俄羅斯上月宣布，海軍1月和2月會舉行一系列從太平洋到大西洋的全面性軍演，包括了海軍的所有艦隊；這是俄國在與西方各國就烏克蘭問題對峙期間，軍事力量激增的最新武力展現。

據路透社一名目擊者表示，有3艘船艦今天通過土耳其海峽（又稱黑海海峽）前往黑海；土耳其多個消息來源說，另外3艘預定明天通行。

俄羅斯於烏克蘭交界處集結逾10萬大軍。俄方否認有任何入侵計畫，不過尋求西方國家提供全面性安全保證，包括承諾不在俄國邊界附近部署飛彈、北大西洋公約組織（NATO）縮減軍事設施，並禁止烏克蘭加入北約。

路透社報導，俄羅斯若對烏克蘭採取軍事行動，北約成員土耳其可依法關閉所屬海峽，不予船隻通行。

伊斯坦堡地緣政治分析師、「博斯普魯斯觀察員」（Bosphorus Observer）顧問鄂薛科（Yoruk Isik）表示，土耳其有權於戰時或國家遭受侵略威脅時關閉海峽，禁止所有外國戰艦通行，也可拒絕敵國商船通行。

在黑海與俄烏共享海上邊界的土耳其表示，不能接受任何軍事衝突；並告訴莫斯科說，任何入侵舉動都是不明智的。

不過，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）曾提議要居間協調莫斯科與基輔兩方；安卡拉與兩國關係友好，不過艾爾段說過，俄國一旦有侵略舉動，作為北約一分子的土耳其將會採取任何必要行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在克里姆林宮與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談後，今天表示，他相信可以採取降溫步驟、緩解危機，並呼籲各方冷靜以對。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110209