東北季風發威，今天北部、東半部仍是濕冷有雨的天氣，早上玉山也出現霧淞，氣象局長鄭明典今天在臉書PO出一張圖，驚喊「國旗結凍了！」，只見玉山北峰的國旗因霧淞被沾黏在旗桿，完全飄不動。

鄭明典PO出照片驚呼，玉山北峰國旗被霧淞結凍了。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典上午10點在臉書貼出一張冰凍國旗照，表示早上玉山北峰結起霧淞，國旗被凍住黏在旗桿上，完全飄不動。照片裡可見原本應該柔軟、隨風飄揚的國旗被冰凍住，緊緊包覆在旗桿上，形成另類奇景。

鄭明典解釋，玉山北峰的「霧淞」是因為零下的氣溫及雲層飄過帶來水氣，所以留下白白的霧淞。對此，網友們看到冷凍國旗後，紛紛留言：「國旗也硬起來了」、「堅忍不拔」、「好像明天過後」。

鄭明典表示，國旗維持固定的形態，很有趣。(翻攝自鄭明典臉書)

氣象局表示，今天東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭地區13至15度，南部及花東15至18度，由於上午華南有中層水氣移入，除迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，台中亦有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，要等到周五才會回暖轉晴。