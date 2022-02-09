刑事警察局追查發現原於境內的詐欺機房成員，2020年8月陸續出境中東地區等國家，循線破獲屢以「假檢警」電信詐騙的國內幕後犯罪集團，調查受害人以大陸民眾居多，達145人，不法所得逾2億，警方兵分七路拘提運姓金主等12人到案，現場查扣點鈔機等贓證物，全案經警詢後移送法辦，持續追查境外機房在逃成員及溯源追查不法所得流向。

警方打擊詐欺犯罪集團，針對高風險對象進行分析，鎖定境內的詐欺機房成員2020年8月間陸續出境中東地區等國家，研判從事境外電信詐騙，與高雄市警察局等單位成立專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，循線展開追緝。

刑事局偵查第六大隊副大隊長巫建德指出，騙術手法雖被視為老套招式，但仍有上百人受騙，警方追查該犯罪集團以常見「假檢警」為犯罪手法，先假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還，身分遭盜用等理由，再轉接假冒大陸公安局謊稱涉嫌非法洗錢等，詐騙大陸地區民眾，再透過洗錢集團，將詐欺不法所得移轉回台灣幕後詐欺犯罪集團金主及幹部，牟取不法利益。

專案小組鎖定以36歲運姓男子為首的國內詐欺犯罪集團金主、幹部及境外詐欺機房返國成員的住居所後，持高雄地方法院搜索票前往桃園市八德區、蘆竹區、大園區、南投縣草屯鎮、台東縣大武鄉等7處埋伏執行搜索，並持高雄地檢署檢察官核發拘票，共計拘提運姓金主、33歲呂姓機房負責人、潘姓總務及呂姓話務機手等計12人到案。

警方並在運姓金主及幹部住居所查扣詐欺不法所得930萬餘元、存摺、金融卡、銀行交易明細、手機、主機、分享器、薪資袋、帳冊、點鈔機等贓證物，經清查扣案資料分析，得知有魏姓大陸民眾被害人等145人，總計詐騙金額逾2億元。

全案經警詢後，警方案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦，持續追查境外機房在逃成員及溯源追查不法所得流向。

警方表示，詐欺集團多以模糊的工作內容，諸如國外打工換旅遊、換住宿或打工渡假等噱頭，誘以高薪等，吸引待業中的年輕男女性加入，加以集中管理，在國外不僅毫無自由，更可能因涉犯罪被關押在國外監獄，回國同樣須面對司法調查，提醒民眾切勿受騙加入詐團，觸法得不償失。