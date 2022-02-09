遊戲營運商紅心辣椒（4946）宣布，取得全新手遊代理權，該遊戲是明日世界遊戲NEXTJOY GAMES所研發的首款MT系列IP放置手遊《我叫MT：經典再現》，預計將於今年第一季正式推出。展望2022年，第一季除了放置手遊以外，第三季也將推出日系跨平台射擊對戰遊戲《Project E》；與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔魔法少女》，也將於第四季推出。紅心辣椒總經理梁國雄說明，全年除了3款遊戲以外，也搭上NFT熱潮，已經正在著手規劃NFT商品，活絡營運動能。

紅心辣椒表示，《我叫MT：經典再現》為經典遊戲《魔獸世界》二創動畫作品，多年來受到網友追捧，預期第一季遊戲正式推出之後，將延續原本作品的熱度，為營運帶來新動能。

以紅心辣椒目前營運狀況來看，旗下長青線上遊戲《大航海時代Online》營運穩定，2021年新增兩款手遊，其一是懷舊IP《鬥球兒彈平M》遊戲完整收錄原著所有角色，推出第一週遊戲人數突破十萬人。另一款則為轉投資公司碩辣椒（6736）所研發的虛實合一虛擬下單遊戲《股神》，甫上市便擠進App Store財經類下載前五名，相當受到玩家歡迎。

展望2022年，除了《我叫MT：經典再現》以外，紅心辣椒也規劃在第三季推出日系跨平台射擊對戰遊戲《Project E》；此外，辣椒也與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔魔法少女》，也將於第四季問世，屆時有望為營運帶來新動能。

此外，近期NFT持續延燒，台灣遊戲廠商也搶搭NFT列車，不少遊戲廠商都表示已經在規劃當中。紅心辣椒指出，看好NFT熱度持續升溫，預計在今年第二季搭配旗下遊戲《股神》大型改版，將規劃NFT以及、挖礦與挖幣相關功能，讓原始的虛擬交易與實體股價結合，再創造出全新價值。另外，《純潔魔法少女》也計畫推出限量數位典藏遊戲NFT產品，讓玩家可以收藏與交易角色。