Sensor Tower商店情報平台9日公布最新資料顯示，2022年1月34個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP 100，合計吸金22.6億美元，占全球TOP 100手游發行商收入近39％。

其中，1月騰訊旗下「王者榮耀」收入越增長92％，重回中國iOS手遊暢銷榜榜首，騰訊遊戲收入相應的月增長22％。

此外，米哈遊旗下「原神」、「崩壞3」和「未定事件簿」收入均迎來不同幅度的提升，使得發行商收入月增長52％。在2.4版本「飛彩鐫流年」的帶動下，「原神」移動端全球收入相較2021年12月增長55％，是2020年9月上市至今，收入排名第3的月份。

除「王者榮耀」、「原神」、「文明與征服」等多款遊戲，本期收入增長顯著的產品還包括騰訊「穿越火線」手游和「金鏟鏟之戰」。

「穿越火線」手游於1月19日推出新版本「虎虎生威」，隨著新角色等大量內容釋出，遊戲收入月增長58％，重回手遊暢銷榜前十。

得益于1月25日開啟的限時玩法「福星臨門」，「金鏟鏟之戰」收入月增長35％，是2021年8月在中國市場上線以來，收入排名第2的月份。

這讓騰訊坐穩1月中國手游發行商收入冠軍寶座。前5名分別為騰訊、網易、米哈游、趣加、莉莉絲。