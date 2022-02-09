Sensor Tower商店情報平台9日公布最新資料顯示，2022年1月34個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP 100，合計吸金22.6億美元，占全球TOP 100手游發行商收入近39％。
其中，1月騰訊旗下「王者榮耀」收入越增長92％，重回中國iOS手遊暢銷榜榜首，騰訊遊戲收入相應的月增長22％。
此外，米哈遊旗下「原神」、「崩壞3」和「未定事件簿」收入均迎來不同幅度的提升，使得發行商收入月增長52％。在2.4版本「飛彩鐫流年」的帶動下，「原神」移動端全球收入相較2021年12月增長55％，是2020年9月上市至今，收入排名第3的月份。
除「王者榮耀」、「原神」、「文明與征服」等多款遊戲，本期收入增長顯著的產品還包括騰訊「穿越火線」手游和「金鏟鏟之戰」。
「穿越火線」手游於1月19日推出新版本「虎虎生威」，隨著新角色等大量內容釋出，遊戲收入月增長58％，重回手遊暢銷榜前十。
得益于1月25日開啟的限時玩法「福星臨門」，「金鏟鏟之戰」收入月增長35％，是2021年8月在中國市場上線以來，收入排名第2的月份。
這讓騰訊坐穩1月中國手游發行商收入冠軍寶座。前5名分別為騰訊、網易、米哈游、趣加、莉莉絲。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。