台股「錢」進電子！盤面電子族群成交比重重返六成，IC設計族群不乏利多題材，由龍頭聯發科（2454）漲逾1％領軍，創惟（6104）元月營收創高，與世芯-KY（3661）連袂漲停；而受惠英特爾（intel）衝刺晶圓代工服務（IFS），矽智財（IP）三雄力旺（3529）、晶心科（6533）、M31（6643）成長可期，IC設計股金虎年大逆襲。

台股9日資金明顯回流電子類股，法人指出，此現象顯示市場對美國聯準會（Fed）升息抵抗力逐漸增強，而盤面由中小型電子股點火領軍，高價IC設計族群股價「紅通通」。

創惟、世芯-KY股價雙雙亮燈漲停，世芯-KY攻上漲停價1075元，睽違逾一個月收盤價再進軍「千金俱樂部」，台股11千金歸隊；此外，力旺、智原、通嘉、晶焱漲幅也逾半根漲停板。

上市櫃元月營收陸續公布，IC設計族群業績也展現強勁態勢，包括瑞鼎、安格、力旺、智原、威鋒電子、創惟、展匯科，單月營收都締造新猷。

創惟受惠終端需求暢旺，元月營收衝上4.31億元，月增13.27％、年增123.67％，改寫歷史新高。法人指出，創惟USB 4高速傳輸介面Hub控制IC已進入試產階段，預期今年就有望放量出貨，訂單能見度已至今年上半年。

IP族群亦有利多加持，英特爾（intel）積極衝刺晶圓代工服務（IFS），8日宣布將斥資10億美元、推出加速器，仿效台積電模式以打造自家生態系，IP族群可望成為「首批拉攏對象」。

力旺、晶心科、M31皆已成為聯盟成員，力旺股價9日大漲逾7％，走出慶賀行情，而同為IP族群的智原也「沾光」，勁揚近6％，股價連三紅。