新北市某國小謝姓社團老師，涉嫌以生日禮物當利誘，要12歲少女簽下「寵物宣言」契約，服從他的命令，當他的性奴，先在校園撫摸少女胸部及下體，之後更把少女帶到麥當勞、商旅、住處等地發生性行為，前後共發生7次性交行為，另還要少女拍攝猥褻照給他，新北地檢署依對未滿14歲女子為性交或猥褻等罪嫌起訴謝男。

檢方起訴指出，去年5月15日，謝男以送少女生日禮物當誘因，利誘12歲少女簽下「寵物宣言」契約，要求少女滿足他的性慾，並確實服從他的命令，契約甚至還明定主人的角色、懲處等。

契約簽訂當天11時許，謝男就迫不及待把少女帶到學校男廁，對她上下其手，性慾高漲的他接著又把少女帶到麥當勞男廁，撫摸少女胸部及下體，並要求少女口交。

謝男食髓知味，去年7月6日、28日，又把少女帶到他住處及商旅內，前後嘿咻6次，並要求少女拍攝猥褻照供他欣賞，少女不堪屢次被侮辱向家人泣訴，狼師惡行才被揭發。

庭訊時，謝男僅坦承有有猥褻及要少女口交，但否認有指侵或性交，檢方並不採信，依涉犯對未滿14歲女子為性交或猥褻罪、違反兒少性剝削防制條例等罪將他起訴；涉嫌強制性交、猥褻罪部分，檢方認定未施以強暴脅迫，證據不足不起訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。