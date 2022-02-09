世芯-KY(3661)今年北美市場貢獻將快速發酵，在不計大陸飛騰、國科等出貨狀況下，依舊擁有成長性，法人圈預估，全年營收成長達3成，盤中攻上1075元漲停鎖住，重回千金俱樂部。

世芯-KY去年前三季大陸市場營收占比高達76%，目前有2家美國客戶計畫於2022年進入量產，其中一位客戶產品已於去年第三季樣品出貨，原計畫去年第四季進入量產，但由於載板未能順利取得，量產時程預期將遞延至第二季，第二家客戶則計畫於2022年量產，估計上述2家美國客戶在2021年營收占比約12~15%，預期2022年營收占比可望大幅度增加至40%，產品主要應用於HPC(高速傳輸)以及AI(人工智慧)相關，將拉升世芯-KY非大陸市場營收占比，將低市場過於集中的風險。

世芯-KY在2022年北美客戶將扮演主要營運成長動能的來源，大陸客戶方面，目前前兩大客戶飛騰以及國科微皆被美國列為實體清單，因此，皆未納入營收目標中。過去與飛騰合作5個專案，其中，2個進入量產，3個仍在設計階段，若能順利量產，預估貢獻將不亞於北美客戶。

法人圈預估，世芯-KY今年維持高成長趨勢不變，在不考慮飛騰、國科微重新出貨的狀況下，年營收成長可望成長達3成。假設後續飛騰重新出貨，估計可貢獻30億元營收。