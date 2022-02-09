市長鄭文燦今到大湳市場鼓勵攤商，希望能讓買氣回升。（陳夢茹攝）

市長鄭文燦今到大湳市場視察。（陳夢茹攝）

大湳市場入口旁開業23年的香納多鮮肉湯包，是在地人一致推薦的美食。（陳夢茹攝）

桃園疫情波及餐飲、旅宿、百貨業，大湳市場因有不少確診者足跡，買氣更是大受影響，近期疫情正在收斂，市長鄭文燦也到場鼓勵攤商，希望能讓買氣回升。

鄭文燦表示，疫情逐漸收斂、邁向最後收尾，由於先前八德地區確診者足跡較多，市場曾進行預防性休市3天，買氣受影響，今天特地來鼓勵攤商，呼籲只要防疫做得好就可以安心採買，市府也會在社區繼續設採檢站，確保社區安全。

鄭文燦提及，亞旭案跟日翊案目前是在收尾階段，日翊案因為紅區員工仍有家人確診，但基本上沒有社區足跡，所以會讓行政區域先復工，第2階段紅區要等間隔滿14天以後再復工；亞旭案情況也一樣，最後一批復工前採檢有7個菲律賓移工呈無症狀感染，會先讓其他部門復工，這個區域等安全後再復工。

大湳市場入口旁開業23年的香納多鮮肉湯包，是在地人一致推薦的美食。黃姓老闆娘表示，近期有感覺到買氣逐漸回升，不過內用顧客還是很少，多數人都改為外帶。而因應疫情嚴峻，店內只要會觸碰到食材的員工一律不能替顧客結帳，由另外1名員工專門負責結帳收銀，畢竟零錢恐沾染病毒，保護自己也保護別人。

鄭文燦也呼籲，感染Omicron病毒者，多為無症或輕症，因此希望所有攤商、民眾疫苗要打好打滿，打完3劑疫苗可大大提升保護力，確保個人及社區安全。