Infinity Ventures Crypto（IVC）宣布旗下第一支基金，以7000萬美元完成募資，IVC表示，該基金的重點是啟動和加速全球GameFi、DeFi及Web3領域的創新發展。

看好加密貨幣行業在亞洲地區蓬勃發展，IVC為亞太地區其中最活躍的一支基金，投資夥伴囊括Circle、Digital Currency Group、Animoca Brands、蜂行資本（Hive Ventures）和心元資本（Cherubic Ventures）等重量級公司。

自2021年8月成立以來，IVC已投資高達78家公司，遍佈在台 灣，東南亞，美國，歐洲等市場。IVC表示，主要目的是為這些新創公司注入資金與專業知識。

IVC承繼了姊妹資金Headline Asia長達13年的傳統創業投資經驗，其全球人脈網為東南亞、臺灣、日本、美國等來自世界各地的區塊鏈企業增強火力。作為新創的創建夥伴（venture-building partner），IVC致力於提供創業家全面性的支持，由加密貨幣經濟（tokenomics）的設計到加密貨幣交易所上市皆包含在內。

IVC合夥人陸龍智（Brian Lu）表示，IVC作為東西方之間的橋樑，將深入當地組建在地專業團隊，加速新創的成長。

IVC第一家投資的公司是總部位於菲律賓Yield Guild Games （YGG）。這是一家投資NFT的邊玩邊賺（play-to-earn）遊戲公會和DAO(去中心化自治組織)。IVC和YGG聯合建立並育成了他們的第 一個子DAO（subDAO） 名為YGG SEA，將有助於為整個東南亞地區提供在地化的支持。

陸龍智強調，對IVC來說，IVC的願景與YGG一致，希望藉由GameFi協助到沒有銀行帳戶或是缺乏銀行服務的人。這些遊戲也能在疫情期間提供給玩家額外的收入來源。

IVC的合夥人包括Headline Asia的創辦人田中章雄（Akio Tanaka）、8 Decimal Capital的前合夥人 傅哲飛（Herbie Fu）、VerifyInvestor的聯合創辦人劉祖德（JT Law）、AuraBlock Ventures的聯合創 辦人葉威延（Alex Yeh）以及Snapask Thailand的前CEO Richie Chaval Jiaravanon。