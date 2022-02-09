詮欣（6205）1月自結合併營收為2億元、較上月成長35.77%，較去年同期成長32.24%，公司表示，主要受惠於市場對IPC、車用與網通相關產品需求較預期強勁下，帶動整體營運表現，使單月營收來到近六年新高點。

詮欣歷經12年辛苦轉型，持續朝自動駕駛系統所使用之車用鏡頭與雷達相關連接器與連接線束及 USB4.0 高速高頻傳輸類相關產品技術開發，耕耘有成，現今的詮欣已脫胎換骨成為與國際知名大廠擁有同等設計與開發實力之國內連接器廠領導廠。