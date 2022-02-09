搭上循環經濟的特快車，循環經濟暨特用化學品製造商昶昕（8438）即將於3月中旬掛牌上市，預訂今（十）日召開上市前法說會。

主力產品為酸性蝕刻液、鹼性蝕刻液、剝錫液的昶昕，產品主要應用於PCB業者線路成型製程中之蝕刻銅線路及錫蝕刻阻劑，伴隨著PCB業者去年業績撐竿跳，昶昕績也跟著進補，去年全年營收以42.04億元創下歷史新高，獲利更令人刮目，經結算，去年前三季EPS2.74元，不僅較前年全年EPS1.12元倍增，還比前5年（2016-2020年）的EPS總和2.31元高出近二成。

昶昕董事長陳國金表示，去年營收大幅成長，主要是因為公司的再生產品如硫酸銅、氧化銅、碳酸銅等含銅鹽類再生化合物，在國際原物料銅價上漲的激勵下，訂單大幅增加，而PCB線路蝕刻藥水更是啟動再生利用和再生品的驅動力，不但滿足PCB與半導體客戶產業升級，將電子線路細緻微小化，材料環保無毒化，並可提升客戶於線路蝕刻製程中達到減碳、減廢效益，協助製造業廠商降低碳足跡，進而達到碳中和目標，可說昶昕的循環經濟模式易與PCB電子廠形成更緊密關係並且創造更多合作機會。