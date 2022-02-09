全球網路安全解決方案領導廠商Check Point近期進一步擴大旗下 Check Point Quantum產品線，宣佈推出Quantum Lightspeed防火牆，推動近十年來最大的網路安全革命。Check Point Quantum Lightspeed 樹立了防火牆性能標杆，致力為各企業的資料中心提供超高速安全防護。

隨著分散式 SaaS 應用程式的出現，為了更貼近遠距辦公人員的需求，現代資料中心正迅速演變成於地端和雲端同時運作的混合式架構。目前網路流量正以每三年增長兩倍的速度提升，各種規模的企業皆面臨相同問題，如何提供超高速的資料中心安全防護以跟上網路發展速度。

Check Point Quantum Lightspeed 配備 NVIDIA 創新技術所開發的 ASIC 晶片，提供突破性的防火牆效能，能協助企業應對龐大流量，在幾分鐘內即可安全傳輸TB級數據。金融機構現在能夠以微秒等級的延遲，安全地處理數百萬次高頻交易（Hi-frequency trades）；任何企業也皆能夠賦能遠距辦公人員快速存取資料，支援高速成長的業務。