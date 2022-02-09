全球雲端資安解決方案領導廠商趨勢科技再度展現其致力提升數位世界安全的承諾，年節期間公開說明其旗下Zero Day Initiative (ZDI)漏洞懸賞計畫在發現並揭露Samba檔案分享協定重大漏洞的過程中扮演重要角色，呼籲企業修補相關漏洞為開工日首要任務。

趨勢科技威脅情報副總裁Jon Clay 表示，前不久才發生Log4j漏洞，現在又出現一個新的漏洞，突顯出全球資安團隊在防範各式各樣應用程式與開放原始碼軟體資安風險方面充滿挑戰。而趨勢科技在舉辦 Pwn2Own 駭客大賽期間發現了這個新的漏洞，藉此機會和開發人員合作來負責修正並揭露這個漏洞。所幸至目前為止，我們尚未聽到任何實際的攻擊案例。

這個最新發現的漏洞 (CVE-2021-44142) 在 CVSS 的漏洞嚴重性評分為 9.9 分，顯示它對企業可能帶來的嚴重衝擊。這是一個 Heap 記憶體讀寫超出邊界的漏洞，駭客一旦攻擊成功就能從遠端以系統管理員 (root) 身分執行任意程式碼。

雖然目前網路上還未看到此漏洞的實際攻擊案例，但企業必須在駭客開發出攻擊程式碼之前盡速完成修補，而這段時間已經越來越短。為此，趨勢科技呼籲所有企業機構皆應立即修補CVE-2021-44142漏洞或升級至最新的Samba 版本。