瞄準年終獎金、紅包財，LINE Bank再祭高利吸睛！LINE Bank 8日指出，即日起祭出「定期存款」優利1年期1.10％、2年期1.20％，紅包錢新臺幣100元就能起存，每筆最高可存100萬元，最多開立三筆定存帳戶。

LINE Bank表示，擁有遠大存錢目標的用戶，可選擇每月固定存入資金的「夢想帳戶」，先將手頭上的紅包、年終獎金存下來，再分階段穩步存下儲蓄，享受三階段加碼優利，2年期階梯式加碼優利可達1.62％。「夢想帳戶」最高存款目標可設到300萬元，存期可彈性設在4到24個月之間，扣款日期還能任選。

LINE Bank表示，在成功開戶後，能透過其他銀行的網路銀行、ATM，或利用全台灣提供跨行現金存款服務的ATM存入款項。即日起至2022年3月31日完成開戶並綁定LINE與LINE Pay帳號，即享有「開戶禮」LINE POINTS 300點，及各項簽帳金融卡專屬優惠，一般消費即享LINE POINTS 點數回饋3～3.5％，於指定時段、通路消費，還有機會享有最高點數回饋18.5％。

LINE Bank總經理黃以孟表示，年後手上的年終獎金、紅包錢，選擇一家最適合的銀行，能夠快速開啟一年的理財規劃。LINE Bank是一間『掌上』銀行，經過金管會發給銀行執照，並且加入中央存款保險公司，能將繁重的實體銀行營運、人力成本，化做優惠回饋給每一位用戶，用戶存錢至LINE Bank可盡享優利存款、轉帳優惠、刷卡回饋、優利貸款等優惠。

LINE Bank建議，根據自己的人生階段、理財需求，可區分成生活開銷、備用金、穩定儲蓄、圓夢基金等各種存錢目標，並分別將錢存入不同的LINE Bank帳戶當中，往圓夢目標邁進。

對於手中已有一筆較大的閒置資金，想要穩定儲蓄的用戶來說，最適合LINE Bank推出的1年期1.10％，2年期1.20％的定期存款，用戶最多可同時擁有3筆定存，倘若選擇靈活的「每月領息」，用戶每個月都能收到一筆利息收入，就像每個月多了一筆零用錢。

如果有一個明確、但總金額較高的存錢目標，像是教育基金、創業圓夢金等，需要分階段、慢慢將錢存起來，LINE Bank推薦有3階段加碼式利率的「夢想帳戶」，最高優惠利率可達1.62％，舉例而言，若每個月存下5000元，兩年後本金累積120000元，還獲得利息約1750元。

LINE Bank指出，倘若急需用錢，來不及等待財富慢慢累積，LINE Bank也提供用戶優惠的個人信貸方案，此外，凡是於2022年2月1日至2月28日間，完成申貸並成功撥款的用戶，即符合2月推出的「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動資格，每人一次機會，LINE Bank將抽出10個幸運獲獎名額，每人可獲得現金1萬元。