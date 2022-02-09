大陸股市9日早盤收升，滬指升13點，深成指升90點。

上證指數開盤後反覆走弱，低見3444點，跌8點或0.25％，隨後有買盤進駐，高見3467點，升15點或0.44％，早盤收報3466點，升13點或0.4％，成交人民幣（下同）2371.63億元。

深成指最多跌42點或0.32％，低見13283點後有承接，大市回升，高見13430點，升104點或0.79％，早盤收報13416點，升90點或0.68％，成交3321.49億元。

滬深300指數收報4620點，升11點或0.25％；創業板指數收報2846點，升不足1點或0.01％。

各類股普遍走揚，有色金屬、電力股升逾2％；煤炭股升逾1％；化工、房地產、水泥、石油股走穩；鋼鐵、金融股偏弱。

外電早前報導，大陸「國家隊」資金8日下午進入中國A股市場維穩，買入包括券商股在內的金融股。不過，當晚陸媒財聯社引述接近監管部門人士稱，「國家隊」入市消息不屬實。