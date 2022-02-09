金虎開年台股紅不讓，受資金回流及行情推升，台股再誕生新「百億級ETF」！元大台灣高息低波ETF(00713)，近期在資金流入和淨值上漲下，8日公告規模來到100億元。

根據統計，連同元大台灣高息低波ETF規模上百億元，目前規模逾百億元的台股ETF已增加到10檔，這10檔百億級ETF規模就超過4671億元，帶動整體台股ETF規模進逼6000億元大關！

這十檔「百億金剛」以國人最愛的台股原型ETF為指標，包括元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、富邦台50、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、中信關鍵半導體，以及晉級百億級ETF的元大台灣高息低波。

其中，元大台灣高息低波、元大高股息、國泰永續高股息及富邦特選高股息30都是高股息ETF，足見國人對配息ETF需求殷切。而元大台灣高息低波在2020、2021年都蟬聯「高股息ETF績效王」，也反映績效優異的高股息ETF愈來愈獲市場認可。

若加上台股槓反ETF，超過百億元規模更達到12檔，多的兩檔分別是元大台灣50反1及元大台灣50正2，其中有6檔是由元大投信發行。