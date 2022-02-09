彭文正「論文門」記者會臨時改期 怒嗆：每逢醜聞就會發生重大事件｜中時新聞網

總統蔡英文「論文門」持續發酵，雖蔡及府方已多次澄清，相關爭論卻仍未休止。媒體人彭文正與旅美教授林環牆、台大名譽教授賀德芬今日（9）在立法院召開記者會，再度質疑蔡論文和學歷真偽、用假學位在台騙教職。此事引發熱議，有網友則表示「是真是假不也是讓她當完兩任總統了！」

針對倫敦大學日前在官網刊出聲明，聲稱蔡英文擁有其博士學位，彭文正、林環牆、賀德芬今日在立法院召開記者會反擊。

賀德芬在記者會中，拿出由林環牆寫的一份英文聲明稿，表示該聲明稿將透過律師函件送給倫敦大學，正式請倫敦大學不必遮遮掩掩、偷偷摸摸，僅在網路上發一篇聲明，卻不說清楚講明白。賀更直言，「百年名校要自己作賤，我們也擋不了你」，並指控蔡英文用虛假的學位在台灣破壞法律、騙到教職。

此記者會在網路掀起熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言。其中網友留言「是真是假不也是讓他當完兩任總統了！」被不少人認為相當中肯；另有網友表示：「都六年多了連博論都交代不清楚，就算給蔡英文30年也不夠，笑死」、「沒論文就有學位，這不就是賣文憑的廣告！」「信者恆信、不信者恆不信，這件事只剩意識形態」、「明明總統已經澄清那麼多次了，為什麼還有那麼多人在鬧？」「到底要吵到什麼時候，小英總統都快當完了」。