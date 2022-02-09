曾經獲得資深優良教師獎的台南市張姓前國小教師，被控2017至2018年間，多次以撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴等方式，強制猥褻未滿14歲的班上女童，刑事部分被判刑4年10月確定後，女童家長以女童事後出現創傷壓力症候群為由，提起民事求償500萬元，台南高分院判賠160萬元，經扣除已領取的犯罪被害人補償金15萬元，應給付145萬元。

據查，張男因此案不僅丟了教職，還與妻子離婚，目前擔任臨時工。他雖表示悔意，並多次表達願意與女童及其家長和解，但遭女童母親拒絕。

刑事部分，台南地方法院以他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共10罪，各處刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，張男不服上訴台南高分院被判決駁回後，又上訴三審，但去年11月經最高法院駁回上訴全案確定。

至於民事部分，女童及家人主張，2017、2018年間，張男在國小擔任教職時，為女童的班級導師，卻多次在假日、寒暑假期間，要求女童到校練習字音字形及國語演說比賽，並趁對方獨自在教室時，以幫女童擦拭乳液為由，脫去對方的褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸女童下體及親吻臉頰、嘴巴，違反女童意願強制猥褻得逞10次。

原告認為，張男的行為已經侵害女童的身體、健康，並損害對方貞操及性自主權，以及父母對未成年女兒保護教養身分法益情節重大，導致對方及家人精神痛苦甚鉅，女童及父母分別向張男求償300萬、100萬、100萬元，合計500萬元。

台南高分院審酌，張男對女童具有教師權力控制關係，卻無法有效維持男女身體安全界線，導致女童無力抵抗受壓抑，期間長達2年，對其身心發展健全影響，所受精神上的痛苦程度不輕，直到女童於2019年3月前往奇美醫院就診時，仍有哭泣的創傷後壓力症候群反應。

至於女童的父母，則因信任張男的國小導師身分，將女兒託付接受指導，反置於險地，自責難免，且案發後還需協助女兒修復創傷、調適身心，也受有相當精神上的痛苦，考量兩造身分、地位、家庭、經濟能力等一切情狀，認女童、父母分別請求精神慰藉金100萬、30萬、30萬元為適當。但因女童已於2020年12月領取犯罪被害人補償金15萬元，經扣除後為85萬元，因此判決張男應給付女童85萬元、父母各30萬元，合計145萬元。