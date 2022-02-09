目前已大量布署在本島及外離島，負責我方重要空防及攔截彈道飛彈重要任務的天弓飛彈出現重大弊案。檢調及軍方情治系統，經過長佈線發現至少有兩家得標天弓飛彈製程物料標案的廠商，涉嫌使用劣質陸製零件，變造資料後當成美方原廠零件賣給中科院，價差高達百倍以上，幸經中科院接獲檢舉收到仿冒品後通報檢調追查，才未讓這批劣質零件裝上組裝中的飛彈，桃園地檢署及調查局將其中一家涉案廠商起訴，並追查其餘廠商。

蔡英文總統曾親自前往中科院參觀天弓飛彈生產情形。(中時資料庫)

根據檢調追查，當初得標廠商之一的陳姓主嫌，用自己及兩名兒子的名義涉嫌開設昂神以及勳璋兩家科技公司，在2018年取得中科院飛彈線性積體電路標案，但陳氏父子卻不顧國家安全，竟從大陸進口劣質零件，再指示員工「貍貓換太子」偽造美國原廠證明完成交貨驗收。

但神通廣大的陳氏父子，又在2019年取得矽控整流器標案，當時中科院要購買600顆，但陳氏父子得標後，卻只向美國原廠購買86顆，其餘的以全採購大陸製，一顆僅台幣80元的劣質品，再用彩色噴墨影印機剪貼，偽造美國原廠標籤交貨。

所謂的矽控整流器，只要是用於飛彈點火裝置，軍規僅美國公司生產，中科院採購合約明訂原產地不得為大陸地區，但池是父子卻冒著未來將被解約及列為拒絕往來戶的風險，採用大陸製品。

但詭異的是，陳氏父子卻不斷的取得標案，其中包括繞線功率型固定電阻、二極體，電晶體，全部採用同樣偽造標籤的手法蒙混過關。

最離譜的是，2020年中科院欲以每顆1萬元的價格，採購3780個矽控整流器，陳嫌竟又向大陸進口每顆單價不到百元的大陸貨交付，行徑相當惡劣。

中科院是在接獲檢舉後，才知收到劣質大陸貨，立刻暫停付款，並交由檢調及軍方單位報案，檢調經長期搜索後，在在今年農曆年前將陳姓主嫌聲押獲准。陳氏父子坦承至少以此手法獲利上億元，檢方還為此痛批，陳氏父子利慾薰心、視國防如敝屣，依詐欺、偽造文書起訴陳姓父子、官女。

根據知情人士表示，目前已掌握仍有其餘廠商用類似手法出賣國家安全賺黑心錢，正在進行調查當中。