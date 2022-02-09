嘉義市第一本自編閩南語繪本由韓滿老師編撰。（廖素慧攝）

《做伙來去踅東市》閩南語繪本內容充滿童趣。（廖素慧攝）

《做伙來去踅東市》閩南語繪本描繪東市場的日常。（廖素慧攝）

嘉義市本土語言輔導團協助編撰，結合嘉義市母語文化學會的資源，編寫《做伙來去踅東市》閩南語童書繪本，今天在民族國小活動中心舉行新書發表會，市長黃敏惠表示，繪本分送全市各國民中小學，作為閩南語課程教材。

黃敏惠表示，《做伙來去踅東市》是嘉義市第1本閩南語童書繪本，感謝韓滿老師用最美麗的語言撰寫、插畫家潘朵拉繪製精美的插畫，還有查顯良、陳文瑜校長等人一起促成這本繪本的誕生。

黃敏惠表示，這本繪本文圖並茂，讓孩子親近地了解在地生活，將作為鄉土語言的教材，我們包容、尊重不同族群的母語，並在生活中使用母語，讓母語真正扎根、傳承。

《做伙來去踅東市》繪本，是嘉義市政府首度出版的閩南語童書繪本，由知名台語文學家韓滿老師撰文，插畫家潘朵拉繪製充滿童趣的插畫，故事內容以百年歷史的「東市場」的日常生活，幫助孩子在生活的情境中學習閩南語。

民族國小校長、嘉義本土語言輔導團召集人陳文瑜說，這本閩南語繪本使用閩南語文字及台灣閩南語羅馬拼音，閱讀上可能有些不習慣，為了讓孩子更容易閱讀，因而由吳炫德老師指導民族國小的校友，將繪本故事拍成影片搭配字幕，可用手機或平板線上數位學習。