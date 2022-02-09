新北市長侯友宜今到板橋國中視察防疫整備情形。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到板橋國中視察防疫整備情形。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到板橋國中視察防疫整備情形。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今到板橋國中視察防疫整備情形。（王揚傑攝）

本月11日開學日，新北市長侯友宜今（9）日上午專程到板橋國中視察校園防疫整備情形，同時參與學校防疫工作會議，侯友宜仔細檢視每項細節，指示教育局、環保局務必要提高警覺，共同守護師生健康。

侯友宜表示，2月11日就要開學，所以特別到學校來看防疫準備工作，學校在去年度已經有非常完整的作業流程，最重要是從環境清消，校園內外都要鉅細靡遺清消完畢，另外在防疫物資整備要到位，尤其在衛生醫療、隔離板等細節，讓衛生組能夠重新檢視，守護學童的健康。

侯友宜提到，還有個重點是中午營養午餐的用餐，一定要不交談、不共食、不分菜及使用隔板，這些都是小細節，但我們要做好，「三級防護、健康五原則」是教育局要求學校落實防疫最重要的原則，所以量體溫戴口罩，這些隨時隨刻都要保持好，我們校園的安全，一定大家的努力能夠把它做好。

此外，他已特別要求教育局做好準備，因為面對Alpha跟Delta時我們曾有規定，就是1人染疫，14天不到校，至於不到校，但並不停課，還是用線上教學的方式，讓孩子們的課業不用中斷，這是我們已經做了很多次的方式，可以來因應。

媒體詢問進入校園規定不論家長、師生等，一定要打滿兩劑，如果沒有打滿的話要如何因應？侯友宜說，學校的老師如果沒打滿兩劑，我們都要求做快篩，外面要進來一定要拿小黃卡，要打滿兩劑以上，這些都是我們重申的規定。

侯友宜表示，鼓勵老師們趕快打第三劑，像板橋國中目前已打第三劑有73％，還沒達到90％，鼓勵他們趕快打，學童們還沒打兩劑的比例也還沒達到9成，都鼓勵他們能夠盡快施打。

至於校園清消部份，侯友宜指出，新北市有404所國高小學，規定在2月11日前一定要全部做好，會派稽查人員前往查看，市長領頭帶大家來看，下一波最重要就是守護校園的安全，社區的防疫更不用講，所以校園的防疫更要優先要把它做好。