中國駐英國大使館網站9日消息，駐英使館發言人就英國天空新聞台（Sky News）涉疆報導世維會和維吾爾特別法庭有關人員，聲稱中國官員向其他國家施壓，要求關押和遣返國外維吾爾族人一事回應，所謂世維會和維吾爾特別法庭有關人員對中國政府的指責，純屬無中生有，惡意中傷，中方予以強烈譴責。

使館發言人表示，眾所周知，世維會是一個暴恐分裂組織。維吾爾特別法庭則是世維會資助、一小撮反華分裂分子進行招搖撞騙的政治工具，它不是一個法律機構，沒有任何法定權力。一個時期以來，上述兩個組織大肆編造和散布各種謊言，圖謀抹黑中國、禍亂新疆。任何有良心和理性的人都不會被他們所蒙蔽。

必須指出，涉疆問題根本不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。所謂新疆存在「大規模拘留」、「維吾爾婦女被強制節育」、「種族滅絕」等指責完全是憑空捏造的謠言。當前的新疆經濟發展、社會安定、民生改善、民族團結，各族人民依法享有各項權利。中國政府治疆政策得到當地各族人民衷心擁護。這些都是有目共睹的事實。

發言人稱，要奉勸那些涉疆謠言的製造者：「你們的謊言早已破產，你們阻擋不了中國新疆的穩定發展繁榮，你們的圖謀註定會以失敗告終。我們也敦促有關媒體恪守新聞工作者的職業道德，停止製作和傳播謠言，停止誤導公眾。」