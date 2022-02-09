2022年度大陸大學招收港澳台研究生考試報名即將在10日展開報名，受疫情影響，報考方式全面調整為網路進行。有台生表示，調整為網路報名方式，不只省時，更省下機票費用等開銷，整體作業比過去方便許多。

在今年度考生報名資格方面，主辦單位提到，考生所持身份證件須符合相關條件，包含港澳地區考生香港或澳門永久性居民身份證和《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》。台灣地區考生持在台灣居住的有效身份證明和《台灣居民來往大陸通行證》或《台灣居民居住證》。

至於報名方式，面向港澳台研究生招生報名，包括網上報名和網上（現場）確認兩個階段。所有考生均須進行網上報名，並在網上或到報考點現場確認網報資訊、繳納報考費。

報名時間則是自2月10日起至2月25日止，全天24小時接受網上報名，考生可到到面向港澳台招生資訊網網址進行報名。

主辦單位提醒考生，報名流程必須依照規定進行，考生報名時只能填報1個招生單位的1個專業，且逾期不能補報。考生因不符合報考條件及相關要求、網報資訊填寫錯誤或填報虛假資訊造成後續不能網上（現場）確認、考試或錄取的，後果由考生本人承擔。

至於網上（現場）確認時間，必須在3月11日前完成，考點所在單位與聯絡單位則安排在北京理工大學、廣東省教育考試院、上海同濟大學、香港京港學術交流中心、澳門教育及青年發展局，細節則詳見官網。考生印製准考證時間為3月21日至3月31日。

曾在2019年參加該項考試的台生小庭表示，報名與參與考試的過程十分繁瑣，考生如果人在台灣，當時一定要親自到台北報考處報名，報名費更是不收新台幣，要求現場點收香港支票，且還得另外在找單位協助申請大陸學歷認證，並花費新台幣2500元，之後還必須飛往香港或北京參與筆試，因此看到目前改採全網路作業，相當羨慕。