台灣開放日本核災區食品進口，議題吵得沸沸揚揚，桃園市長鄭文燦於市政會議時表示，桃園設有食安稽查大隊40人，3年進行145件輻射汙染食品稽查，結果均符合標準，未來食品稽查將大幅增加20倍。

針對日本核食開放的政策，鄭文燦指出，桃園食安稽查大隊有40人，人數是六都裡的前段班，過去這幾年有進行輻射汙染食品的稽查，2019年稽查40件、2020年稽查60件、2021年稽查45件，總計稽查145件，包括水產、豆類、食用油脂等都有做稽查，3年內沒有檢測出有輻射汙染的食品。

談及未來的進口食品稽查計畫，鄭文燦說，以前每年日本食品稽查件數約40至60件，鄭文燦直呼「食品稽查將大幅增加20倍！」日本食品標示稽查件數要提升為每月800件，抽驗則增加至每年800件，稽查力度大幅增加。

鄭文燦強調，衛生局現在有輻射食品快速篩檢，可以做快篩，複驗則可送至中央指定的實驗室，如有必要桃園也會增設更多儀器設備，稽查結果都會上網公告讓民眾了解，而稽查範圍則包括超市賣場、食品專賣店、藥妝店、日本料理店、網路通路等，採檢數量會大幅上升，以確保食品安全。