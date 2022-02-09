參加小學同學會竟然也能中大獎；一群年約60多歲同窗同學，路過喜氣店名「祥好仲」(台語為尚好中)，大家合購「2000萬超級紅包」，驚喜刮中百萬大獎，同學們驚呼連連，認為這是有史以來最有「價值」的小學同學會。

台彩轉述台中市「祥好仲彩券行」陳姓店員的描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元，是一群來自南投水里、約60多歲的客人，在過年期間參加久違的的國小同學會，路過投注站時被喜氣的店名「祥好仲」(尚好中)給吸引，特別進店試手氣，這群老同學一起合購刮刮樂，並分別用當年小學的座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到刮第三張就驚喜刮出100萬元。

當下這群老同學們驚呼連連、歡喜不已，認為是有史以來最有「價值」的同學會，多年不見的老同學們相聚增添更美好的回憶。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元＋BMW休旅車、650個100萬元；統計截止於2月8日，已刮出2個2000萬元、5個200萬元＋BMW休旅車、304個100萬元。