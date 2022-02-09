板卡廠華擎科技（3515）2021全年度營收交出197.63億元、年增逾一成的創高表現後，對今年上半年旗下主板、顯示卡及IPC工業電腦、商用小系統等產品線持續看旺。開春以來針對主力業務主板產品線，接連推出旗艦水冷版的Z690 AQUA高階系列，及整合原生集成Razer ChromaTM RGB系統的「Razer Edition」主板Z690 Taichi Razer Edition等新品，為今年首季主板升級換機潮挹注動能。

華擎正式在Intel平台推出Razer Edition主板Z690 Taichi Razer Edition，支援最新第12代Intel CoreTM處理器，並原生整合Razer ChromaTM RGB，提供玩家多達1680萬種顏色、燈光效果及高度沉浸感體驗，並透過獨家的「Independent Ports」，讓使用者能將特定硬碟能從BIOS端切開，避免其他裝置的惡意軟體或勒索病毒進入，從根本保護資料安全。另獨家「Lightning Gaming Ports」的設計可經由兩個獨立的控制器，分別控制鍵盤與滑鼠來盡可能消除訊號的抖動與延遲，給予玩家最即時的遊戲控制。

華擎主機板暨電競顯示器事業處副總經理李正揚表示，對於能和Razer繼續攜手向玩家們展現Taichi-Chroma的魔力感到無比興奮，ASRock Taichi Razer Edition結合了Taichi優異的效能和所有人都無法抗拒的Razer Chroma燈光效果，讓玩家們如身歷其境的體驗遊戲世界。

至於全球限量各發行500片的Z690 AQUA系列，配置一體式水冷系統的Z690 AQUA，搭載20相105A SPS（Smart Power Stage）數位供電，可精確且即時地快速微調CPU電流，加上伺服器等級Low-Loss PCB與2盎司銅箔內層，得以成就Intel第12代CPU的極致超頻性能。攣生兄弟版「Z690 AQUA OC」更以極限的CPU以及DDR5超頻性為訴求，以1DPC（One DIMM Per Channel）的設計，將DDR5性能拉升到DDR5-7000MHz以上的層級。

華擎內部因應跨入電競顯示器戰場，近期亦微調組織結構，首波以ASRock品牌推出的曲面及平面電競螢幕新品，預計最快在今年第二季就將登場，並為下半年其電競產品業務挹注營收動能。