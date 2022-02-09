耕興（6146）公告2022年元月合併營收為新台幣4.2億元，受惠於5G NR手機及高階Wi-Fi 6E的檢測需求持續增溫，元月營收年增25.77％，改寫單月營收歷史新高紀錄。

耕興指出，5G NR及Wi-Fi 6E產品規格已成市場主流，5G NR今年將挑戰市占率過半，5G Sub-6G產品將會全面覆蓋原來4G LTE的產品市場。隨著全球電信商加速毫米波基地台佈建進度，預計今年下半年5G毫米波機種需求將會大幅增加。

耕興表示，Wi-Fi 6E三頻產品滲透率將會比原先預期更為樂觀，陸續取代原先Wi-Fi 6雙頻產品。統計2021年耕興Wi-Fi 6E的檢測報告數量在美國FCC市占率高達60％。

耕興指出，綜觀金虎年發展趨勢，新世代產品規格已陸續成為市場主流，而次世代產品規格醞釀已有時日，在今年第一季測試產能擴充完成後，等著接手再一波的高階機種產品檢測商機。整體營運能見度暢旺一整年，2022年營運表現可望再創高峰。