導演明金成因心肌梗塞驟逝，令演藝圈好友們感到震驚，林依晨是明金成第1次當導演執導偶像劇《我的秘密花園2》的女主角，她對明金成的驟逝十分難過，表示自己徹夜難眠，她今早悲傷地說，「一直都很感謝明導在導《秘密花園2》時，自己已經壓力很大了，還不忘以幽默感或自嘲方式幫助年輕演員們放鬆，真的很懷念爽朗又不拘小節的他，更心疼他的妻小」。

林依晨並透露，「知道他之前有憂鬱症，但見到他的時候永遠都是笑容滿面、從不吝惜帶給別人歡笑，是位很照顧人、體貼人的大哥」。

楊謹華過年前還有跟明金成見面，當時老朋友相聚，分享了很多工作和生活的大小事。昨晚得知噩耗，她難過哭了許久，到今天都還在悲傷當中。她在臉書寫下：「昨晚知道你的離開，非常震驚、難過，整個人都空掉了。怎麼想也想不到⋯很心疼你、更心疼妻小，知道你一定一定很很不捨得離開，明導一路好走。」

楊謹華進一步哀悼表示：「謝謝你在我們合作兩部戲時願意教導我，謝謝那天我們有相聚，開心聊天，隔幾天後你還貼心送給我祝福禮物。你的笑聲幽默風趣善良會一直放在我的心中。」