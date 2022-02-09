蘋果公司周二宣布將在今年晚些時候推出全新的零接觸支付功能，讓企業在商店裡只要使用iPhone手機就能處理交易，而毋需其他任何額外的硬體，這也意味著Square等行動支付服務商恐將面臨來自蘋果的競爭壓力。

周二蘋果股價上漲1.85%，收在174.83美元。Square收跌0.51%，為102.29美元。

蘋果宣布在即將發布的iOS Beta更新軟體中，將推出新的「點擊支付」（Tap to Pay）功能，不管何種規模的美國商家都只需要將他們的iPhone手機靠近客戶的iPhone手機或Apple Watch智慧表，就能接受付款。此款新功能也可用於零接觸式的信用卡和簽帳金融卡服務，但僅適用於iPhone XS等級以上的機型。

繼推出Apple Pay、Apple Pay Cash與Apple Card之後，「點擊支付」將成為蘋果最新的金融科技創新服務，可望進一步深化蘋果與零售商的關係。蘋果表示，美國9成零售商已經接受Apple Pay。

根據蘋果1月底公布的第一財季（截至2021年12月25日）業績報告，其服務事業營收年增24%，達到195.2億美元，創下歷史新高。

蘋果並表示，Stripe公司將是第一個提供這項新功能的支付平台，其他平台將在今年晚些時候加入。

蘋果Apple Pay和Apple Wallet部門副總裁Jennifer Bailey表示，透過與支付平台、應用程式開發者及支付網路合作，我們讓各種規模的企業、從個體戶到大型零售商，都能比以往更輕鬆流暢地接受零接觸支付，並繼續發展他們的事業。

蘋果在推出這項新功能後，料將成為Square的直接競爭者。透過一系列的支付服務，包括提供支付終端機及其簽名卡讀卡機等硬體設備，Square已經將自己定位為「各種規模商家的合作夥伴」。