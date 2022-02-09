據路透調查顯示，烏克蘭一月的通膨微幅下滑到9.9%。儘管烏克蘭央行已經拉高利率，但對俄羅斯軍事入侵的擔憂，拉低了烏克蘭幣(hryvnia)表現，並拖累了物價。

根據對烏克蘭當地銀行分析師的估計調查，一月通膨為9.9%，略低於12月的10%。烏克蘭通膨曾在2021年9月來到11%的近3年新高。

烏克蘭Raiffeisen銀行的Serhii Kolodii說，預計一月通膨些微的下降；而一月下旬烏克蘭幣的貶值為烏克蘭通膨的另一風險，這主要是由地緣政治緊張關係所造成。

烏克蘭幣兌美元在一月跌了5%，一度來到29烏幣兌1美元，為2015年2月以來首見，當時有俄羅斯入侵克里米亞半島；貶值也抵銷了烏克蘭央行(NBU)抵抗通膨的努力。

烏克蘭央行在2021年有5次上調利率，一月再將基準利率上調1個百分點，來到10%。

不過分析師預計烏克蘭幣不會進一步走弱，烏幣在二月初走強，並恢復到28左右的水準。根據調查預測，烏克蘭幣在二月底會來到27.8兌1美元。

ICU券商的分析師指出，俄羅斯不再咄咄逼人的發言，以及烏克蘭央行的干預措施，都有助於烏克蘭幣走穩。