在隔夜美股上漲激勵下，9日日股幾乎全面上漲，早盤結束時，日經指數收27530.82點，漲246.3點或0.9%。東證收1952.01點，漲17.95點或0.93%。

權值股中，快時尚成衣大廠迅銷漲0.5%，索尼漲0.84%，握有大量科技以及新創公司股票的軟銀，漲幅更是超過5%。

即將公布財報的豐田漲2.57%，季報亮眼的日產漲4.52%，本田也漲1.06%。

科技類股中，東京威力科創漲1.03%，愛德萬漲近2%，基恩斯也漲1.69%。

日本運輸族群中，海運3傑續漲，商船三井漲0.33%，日本郵船漲1.14%，川崎汽船也漲1.12%。同樣地，日本航空漲0.8%。不過，鐵路業者JR西日本卻跌0.23%。

由於美國公債殖利率大升並直逼2%，日本最大金融業者開高走低下跌0.57%。另外，國際油價回檔，日本石油業者帝石也跌近2.5%。