南俊國際(6584)公布1月營收，達到1.96億元，年增46.01％，維持在2億元上下的高檔水準。若非美系資料中心客戶缺料及缺櫃影響，營收有機會進一步向上突破。

南俊國際去年下半年以來，在美系新客戶的加入下，營收大幅成長，2021年營收達到20.88億元，年增44.1％，創下史上次高表現。而近年來切入的伺服器導軌業務，營收占比由2020年11％，2021年占比增加到24％，是帶動去年營運轉強的一大因素。

該公司1月營收仍接近2億元，較上月1.91億元也略微成長，目前除了缺櫃問題以外，今年第一季伺服器產業仍有電源管理、部分低階IC及MOSFET、SSD等IC和零組件短缺問題，供應鏈出貨不順，也使得南俊國際美系新客戶出貨遞延，1月營收成長，主要是原本客戶的需求就相當大，美系客戶新的資料中心貢獻反而下降。

但供應鏈短缺只是造成出貨遞延，並非訂單流失，預計第二季晶片逐漸緩解，美系客戶出貨有望回溫。此外，因應新晶片的發展會開發新的伺服器，第三季美系資料中心會開出新產線，屆時新世代伺服器第三季會正式量產。DIGITIMES Research先前也預期隨著上游晶圓廠陸續增產，加上其他消費性產品如筆電的出貨成長放緩，將有助相關IC缺口逐季紓解，在大型雲端資料中心需求仍強勁，對南俊國際的伺服器導軌業務下半年營收帶來強勁的助力，今年營收有望挑戰2017年的新高表現。