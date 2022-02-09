政府開放日本福島五縣食品進口，國民黨強調捍衛民眾食安一步不讓，民進黨團總召柯建銘則痛批，只是集體義和團上身起乩。對此，國民黨團怒嗆，昔有袁世凱「媚日賣國」，今有蔡英文、柯建銘「民選獨裁」，為了一己之私的政治利益出賣全民的健康，如此墮落秀下限作為，國民黨團做不到。

國民黨團表示，面對開放日本核食，民進黨團總召柯建銘把自己及民進黨團說的多委屈求全。但人民要問，現在的民進黨政府要逢日必軟到這般田地嗎？

國民黨團指出，開放預告期由60天縮短到10天，把關核食只有三都有檢驗設備，就急著開放，連日本國內都曾驗出輻射超標食品，目前政府從中央到地方的檢驗量能有辦法好好為民把關嗎？

國民黨團說，衛福部更直接揚言，地方政府《食安自治條例》若與中央開放政策抵觸將宣告無效，就是要將食安大門洞開讓日本核食長驅直入，無人可擋！行政院找個御用學者花不百萬元寫個研究報告就把所謂的「風險評估」走完過場。

國民黨團直言，蔡政府說開放萊豬可以簽訂台美FTA，結果現在一個鬼影子都没有。現在又以開放日本核食要來交換加入CPTPP，外界看來也是蔡政府自己一廂情願。

國民黨團強調，只因國民黨捍衛全民食安就必須被柯建銘從上到下數落一頓，打成義和團、扣個大紅帽，就要國民黨乖乖聽話才是柯建銘口中所謂的朝野合作團結一致嗎？

國民黨團痛批，國民黨團也要提醒柯建銘總召，昔有袁世凱「媚日賣國」，今有蔡英文、柯建銘「民選獨裁」，為了一己之私的政治利益出賣全民的健康，如此墮落秀下限作為，國民黨團做不到，礙難為伍。